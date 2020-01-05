مقتل سليماني يدفع البورصة الإيرانية للانهيار بـ5 دقائق!

انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة طهران (TSE) بأكثر من 3% خلال 5 دقائق من افتتاح التداول يوم السبت، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في إيران، بينما فقد الريال الإيراني أكثر من قيمته مقابل الدولار وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية، وفقاً لراديو فردا الإيراني.

يأتي هذا الانهيار كرد فعل على مقتل قاسم سليماني في العراق قبل يومين مما زاد من خطر المواجهة العسكرية الخطيرة مع الولايات المتحدة وسط تعهد من الجمهورية الإسلامية "بانتقام قاسٍ" لمقتل الجنرال.

موضوع يهمك يوارى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، الثرى، الثلاثاء في مسقط رأسه كرمان بوسط إيران، على... قاسم سليماني يوارى الثرى الثلاثاء في إيران إيران

ووصل الانخفاض الحاد إلى 4.36% بحلول منتصف اليوم ليصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015.

وقد دفعت قوائم الانتظار الطويلة التي شكلها المستثمرون الكبار والصغار القلقون، مجلس الأوراق المالية والبورصة إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل واتخاذ قرر عدم إغلاق البورصة، حيث كان خيارا مطروحا لمنع البيع من قبل المستثمرين المذعورين.

ووعد المجلس أيضًا بدعم السوق عن طريق استخدام أموال من صندوق تثبيت السوق إذا لزم الأمر.

واشترت الشركات الاستثمارية الكبرى والبنوك 82% من الأسهم التي يتم بيعها من قبل صغار المستثمرين للمساعدة في زيادة قيمة البورصات وتهدئة السوق.

وانخفضت قيمة الريال الإيراني في السوق المفتوحة إلى 136.000 ريال مقابل الدولار الأميركي وكانت قيمة الانخفاض تقارب 3%.

وفي هذا السياق، قال دونيا يي بورس وهو موقع إلكتروني مخصص لسوق رأس المال والاستثمار في تعليق يوم السبت "أهم قضية للسوق واقتصاد البلاد الآن هي الهدوء السياسي".

وأضاف أن التوترات في سوق الاستثمار ستبقى مرتفعة في الوقت الحالي، بسبب التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن.

كما حذر بشكل غير مباشر من أن الحديث عن الانتقام من الولايات المتحدة لن يساعد البورصة والاقتصاد.