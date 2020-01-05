زلزال عنيف يضرب الأسهم المصرية والخسائر 28 مليار جنيه

تصدرت البورصة المصرية قائمة أسواق المنطقة التي تكبدت خسائر عنيفة في نهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع.

جاءت الخسائر مدفوعة بحالة القلق التي تسيطر على المستثمرين بعد تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية لغارة جوية انتهت بمقتل قادة في الحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وفي ختام تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 28.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 4.06%، وذلك بعدما هوى من مستوى 706.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 678 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد.

على صعيد المؤشرات، وبنسبة كبيرة تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" منخفضاً بنحو 4.43% بعدما فقد نحو 616 نقطة بختام تعاملات اليوم، منخفضاً من مستوى 13899 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13283 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.77% فاقداً نحو 25 نقطة بعدما هوى من مستوى 536 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى مستوى 511 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 4.79% فاقداً نحو 67 نقطة بعدما تراجع إلى مستوى 1332 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 1399 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

كانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت صباح الجمعة الماضية، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، حيث أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى لإيران للرد على الهجوم، فيما دانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة.

وقررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير الجاري، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأحد، أنه من المقرر استئناف العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير 2020. وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد قرر أن يكون يوم الثلاثاء المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.