احتياطات مصر من الذهب والدولار تسجل مستويات قياسية

سجلت احتياطات مصر من النقد الأجنبي والذهب مستويات قياسية وتاريخية وفق بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري تشير إلى ارتفاع إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل مستوى 45.4 مليار دولار، فيما قفزت احتياطات الذهب لدى "المركزي المصري" إلى مستوى 3.3 مليار دولار.

وأمس، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.14% بقيمة 65 مليون دولار، على أساس شهري. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى مستوى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام 2019.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مساهمة الذهب في رصيد الاحتياطي الأجنبي في مصر خلال العام 2019 بنسبة 21.5% بما يعادل نحو 585 مليون دولار، مضيفاً نحو 153 مليون دولار في الشهر الأخير من العام الماضي.

وارتفع رصيد احتياطي مصر من الذهب بنهاية 2019 إلى نحو 3.301 مليار دولار، مقابل نحو 2.71 مليار دولار في ديسمبر من العام 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد مصر من احتياطي الذهب خلال ديسمبر الماضي، بنحو 153 مليون دولار، مقابل نحو 3.148 مليار دولار في نوفمبر 2019 مرتفعاً بنسبة 5%.

في سوق الذهب المصري، قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي لأعلى مستوى لها في 4 أشهر ليحقق المعدن الأصفر ارتفاعاً بنحو 13 جنيهاً بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالمياً إلى 1576 دولارا.

وبسبب التوترات التي تشهدها المنطقة واتجاه المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة، فقد ارتفعت أسعر الذهب لتسجل أعلى مستوى في 7 سنوات. واستفاد الذهب كثيراً من التوترات الجيوسياسي، حيث طالبت العراق، أمس الأحد، القوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى المغادرة وسط رد فعل عسكرى متزايد ضد مقتل عسكري إيراني.

في المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على بغداد حيال تلك الخطوة، وقال: "إذا غادرت القوات، فسوف يتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة القاعدة الجوية هناك".