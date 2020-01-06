بعد عزوفهم عنها.. المستثمرون يعودون لشراء الإسترليني

تعافي الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، مع عودة المستثمرين إلى شراء العملة البريطانية بعدما عمدوا إلى بيعها لشراء أصول استثمارية آمنة عقب مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية.

ولقي الإسترليني دعما أيضا من قراءة أفضل من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات في بريطانيا في ديسمبر كانون الأول.



وصعد الإسترليني 0.65% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3170 دولار بحلول الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش، لكنه يظل دون المستوى المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي البالغ 1.32 دولار.



وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.38% الى 84.98 بنس لليورو، لكنه يبقى بعيدا عن أعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات البالغ 82.78 بنس لليورو الذي بلغه الشهر الماضي.

موضوع يهمك أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى، اليوم الاثنين، إلى جانب أصول مثل الذهب، وسط مخاوف أن يفجر قتل... مع قرع طبول الحرب.. تهافت على عملات الملاذ الآمن أسواق المال

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 % الي 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8%، إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من إبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.6%، إلى 1577.20 دولار.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.