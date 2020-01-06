بورصة طوكيو تبدأ 2020 بهبوط حاد مع تصاعد التوترات السياسية

نزل المؤشر نيكاي الياباني إلى أقل مستوى في شهر، اليوم الاثنين، مع تراجع السوق في أول أيام تداول العام الجديد 2020 خشية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد "بانتقام كبير" إذا ردت إيران على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ونزل نيكاي 1.91%، إلى 23204.86 نقطة، لينخفض المؤشر القياسي عن مستويي دعم رئيسيين: الأول المتوسط المتحرك في 25 يوما والثاني المتوسط المتحرك في 50 يوما، ويسجل أقل مستوى منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39%، ليبلغ 1679.49 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. وكانت بورصة طوكيو مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة العام الجديد.

وسجل المؤشران أكبر هبوط في ثلاثة أشهر، ونزل 1835 سهما من بين 2161 على المؤشر الرئيسي وهي أعلى نسبة في ثلاثة أشهر.

وأضرت المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط بأسهم شركات النقل البحري ونزلت 3.5%، وشركات الطيران لتفقد 2.8%.

وتراجع سهمان من ذوي الثقل على نيكاي بشدة، إذ خسر سوفت بنك 3.9، وفاست للتجزئة 3%.