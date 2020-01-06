"التجاري الدولي" يوقف موجة نزيف الأسهم المصرية

تمكن سهم البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين، من وقف النزيف الحاد الذي تكبدته الأسهم المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد، لتنتهي جلسة اليوم على خسائر طفيفة بلغت 5.3 مليار جنيه، مقابل 28.7 مليار جنيه في تعاملات أمس الأحد.

وتراجع رأس المال السوقي، من مستوى 678 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأحد إلى نحو 672.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" منخفضاً بنسبة 0.53% بعدما فقد نحو 71 نقطة بختام تعاملات اليوم، ليغلق عند مستوى 13212 نقطة بختام تعاملات اليوم الاثنين.

وعلى مستوى سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي بين أسهم المؤشر الرئيسي، فحقق ارتفاعا بنسبة 0.79% ليغلق عند سعر 81.5 جنيه بقيمة تداول 75.29 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.56% فاقداً نحو 8 نقاط بعدما انخفض من مستوى 511 نقطة في إغلاق تعاملات أمس، إلى مستوى 503 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 1.42% فاقداً نحو 19 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1332 نقطة بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى نحو 1313 نقطة بنهاية تعاملات اليوم.

وبلغ حجم التداول على الأسهم المدرجة خلال تعاملات اليوم نحو 156.6 مليون ورقة مالية بقيمة 564.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.2 ألف عملية لعدد 169 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 71.93% من إجمالي تعاملات اليوم، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 20.09%، والمستثمرين العرب على 7.98% من إجمالي التداولات.

واستحوذت تعاملات المؤسسات والصناديق على 42.66% من إجمالي المعاملات في البورصة المصرية، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 57.33%.

ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، و 3.8 مليون جنيه، على التوالي. فيما مالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء بقيمة 559.4 ألف جنيه، 14.1 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.