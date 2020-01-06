866 مليار دولار تداولات "دبي للذهب والسلع" في 2019

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أن إجمالي حجم التداول بها بلغ 23.06 مليون عقد خلال عام 2019 متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 22.26 مليون عقد في عام 2018.

وبلغت القيمة الاسمية لعمليات المقاصة التي نفذتها شركة دبي لمقاصة السلع والمملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع أكثر من 866 مليار دولار أميركي.

ويعتبر عام 2019 أنجح عام للبورصة منذ تأسيسها بعدما تخطت جميع أحجام التداول السنوية ومعدلات الاهتمام المفتوح السابقة.

وسجلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح في عام 2019 بواقع 324.803 ألف عقد مقارنة بـ 284.736 ألف عقد في عام 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن أفضل المنتجات أداء في عام 2019، كانت عقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، حيث تم تداول أكثر من 7.7 مليون عقد بزيادة سنوية قدرها 109%، وارتفعت معدلات الاهتمام المفتوح للفترة نفسها بما يزيد عن 65%.

وأوضح أن العقود الآجلة للذهب التي تعد أهم منتجات بورصة دبي للذهب والسلع سجلت أداء قويا في العام الماضي مع تداول أكثر من 478 ألف عقد بزيادة سنوية قدرها 107%.

ولفت إلى أن مستويات تداول المعدن الثمين في بورصة دبي للذهب والسلع كانت مرتفعة بشكل خاص في شهر يونيو بعدما سجلت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب نموا يوميا على أساس شهري بنسبة 507.4%، ونموا يوميا على أساس سنوي بنسبة 225.5%.