الفرنك والين يتماسكان مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة

حافظ الفرنك الفرنسي على مكاسبه مقابل‭‭ ‬‬ الدولار، اليوم الثلاثاء، مع إقبال المتعاملين على عملات الملاذ الآمن وسط قلق متزايد من رد إيراني محتمل على قتل الولايات المتحدة أبرز قادتها العسكريين.



وتراجع الين، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضا، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، لكن المعنويات تظل هشة نظرا لتصاعد المخاوف من صراع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران.



وفي ظل حالة القلق، خسرت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني واليورو، إذ دفع احتمال نشوب صراع جديد بعض المستثمرين لإعادة تقييم شهيتهم للمخاطرة في بداية العام.



ومقابل الدولار، سجل الفرنك السويسري 0.9693 بعدما قفز 0.5% أمس الاثنين ليتجه لأعلى مستوى فيما يزيد على عام.



واستقرت العملة اليابانية عند 108.48 ين للدولار، متراجعة عن ذروة ثلاثة أشهر 107.77 ين التي لامستها يوم الاثنين.



وأمام سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 96.667، عقب تراجعه 0.2% الاثنين.



وسجل الإسترليني 1.3174 دولار، بعدما قفز 0.7% يوم الاثنين. وبلغ اليورو 1.1192 دولار بعد صعود نسبته 0.4% في الجلسة السابقة.



وارتفع سعر صرف اليوان في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 9.9522 للدولار في مؤشر جديد على استعداد المتعاملين لتنحية المخاوف جانباً فيما يتعلق بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.



ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والصين اتفاقا أوليا في 15 يناير لخفض التصعيد في حربهما التجارية طويلة الأمد.