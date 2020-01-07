أرامكو: لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن

أصدرت غولدمان ساكس العربية السعودية، إعلانها الرابع، بصفتها مدير الاستقرار السعري، بشأن الطرح العام الأولي من أسهم "أرامكو"، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ 3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

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وأكدت "غولدمان ساكس العربية السعودية" أنه حتى تاريخ 7 يناير 2020 لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، مشيرة إلى احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري، وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاستقرار السعري في تاريخ أقصاه 9 يناير 2020 (بنهاية يوم العمل).

يشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ "مدة الاستقرار السعري" لسهم شركة أرامكو السعودية.