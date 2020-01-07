مورغان ستانلي: مؤشرS&P 500 لن يتراجع بأكثر من 5%

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، توقعات أقل تشاؤما لـ"مورغان ستانلي" حول سوق الأسهم الأميركية تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع مؤشر S&P 500 بأكثر من 5% وذلك بفعل قيام الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى بضخ أموال في النظام المالي.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان والمركزي الأوروبي قاموا بتوسيع حجم ميزانياتهم العمومية بما مجموعه 100 مليار دولار شهرياً، في حين قامت الصين الأسبوع الماضي بتقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

أما غولدمان ساكس فتوقع عدم استمرار موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأميركية، مشيراً إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق مؤخراً تتعلق برفع توقعات النمو ولن تتكرر على المدى القريب.