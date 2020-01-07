1.4 % ارتفاع بأرباح "الوطنية للتعليم" خلال 3 أشهر

ارتفعت صافي أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال ثلاثة أشهر انتهت في 30 نوفمبر 2019، بنسبة 1.423% لتصل إلى 11.638 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 11.475 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، إن الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي، وانخفاض التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي والناتج عن الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية. وأشارت إلى أن نمو الأرباح جاء بالرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع مصروف الزكاة المكون خلال الربع الحالي.

وأظهرت بيانات الشركة أن صافي أرباحها خلال تلك الفترة تراجعت عند مقارنتها مع الربع السابق، بنسبة 12.5%، وهو ما أرجعته الشركة إلى الانخفاض في تكلفة الإيرادات خلال الربع السابق نظراً لتزامن الربع السابق مع الإجازة الصيفية للمدارس، والتي تنخفض فيها التكاليف التشغيلية.