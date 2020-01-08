أسواق خليجية تقلص خسائرها.. والبورصة المصرية ترتفع

قلصت بعض الأسواق الخليجية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، جزءا من خسائرها، بعدما بدأت اليوم على تراجعات لمؤشراتها وصلت إلى 1.4%، ردا على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما أطلقت إيران صواريخ على أهداف أميركية في العراق.

وقلص مؤشر سوق دبي من خسائره الصباحية ليتراجع بحلول منتصف التعاملات بنسبة 1.29% بعد أن وصلت خسائره إلى 1.4%، كما الحال مع مؤشر أبوظبي الذي تراجع بنسبة 0.59% بعد هبوطا قدره 1% في بداية التعاملات.

وشهد مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تاسي" تراجعا قدره 0.67% ووصل إلى 8144.29 نقطة. وواصلت الأسهم الكويتية خسائرها، ليتراجع مؤشر السوق الأول بحلول منتصف التعاملات بنسبة 0.15%.

وعلى صعيد آخر، بدأت البورصة المصرية على تراجعات طفيفة، لم تستمر سوى 20 دقيقة، لتعود إلى الارتفاع ليصعد مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.62%.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في 3 يناير.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "افتراضنا الأساسي أنه سيستمر تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن عند مستوى محدد بعناية لتفادي إرغام الطرف الآخر على شن عمل عسكري شامل".

وكانت الأسواق تنتظر رد فعل إيران على مقتل سليماني، لتستقر خلال الجلستين الماضيتين، بعدما تكبدت خسائر قوية، خلال جلسة الأحد، مع تراجع شهية المخاطرة، بعد هبوط البورصات العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.