بورصة مصر تتجاهل التصعيد الأمني وتنجو من الخسائر

فيما استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجعات، فقد تمكنت من وقف موجة الخسائر والانتقال إلى المربع الأخضر لتنجو من الخسائر التي تضرب الأسواق العربية والخليجية في أول تداولات بعد قيام إيران باستهداف أهداف أميركية في العراق.

في بداية التعاملات، فقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 100 نقطة، ليسجل مستوى 13105 نقاط. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8% عند سعر 80.3 جنيه، بقيمة تداول بلغت 1.99 مليون جنيه.

موضوع يهمك تمكن سهم البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين، من وقف النزيف الحاد الذي تكبدته الأسهم المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد،... "التجاري الدولي" يوقف موجة نزيف الأسهم المصرية أسواق المال

وبلغت قيمة التداول بالبورصة نحو 15.8 مليون جنيه، من خلال 5.6 مليون سهم، عبر 909 صفقات.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وفي أول ساعة من تداولات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 1.3 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.19%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 672.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي، إلى نحو 674 مليار جنيه في أول تعاملات اليوم الأربعاء.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 0.63% بعدما أضاف نحو 84 نقطة في بداية التعاملات، مرتفعاً من مستوى 13212 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الاثنين الماضي إلى مستوى 13296 نقطة في الوقت الحالي.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.21% مضيفاً نحو نقطتين فقط بعدما ارتفع من مستوى 1313 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الاثنين الماضي، إلى نحو 1315 نقطة في الوقت الحالي.

في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.2% فاقداً نحو نقطة واحدة بعدما انخفض من مستوى 503 نقاط في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي، إلى مستوى 502 نقطة في الوقت الحالي.

على صعيد أسواق الأسهم الخليجية، تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، بنسبة 0.96% خاسرا 78.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8120.61 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.21% خاسرا 78.51 نقطة ليصل إلى مستوى 6434.36 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.40% خاسرا 38.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2708.41 نقطة. كما هوى المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي بنسبة 0.2%.

أيضاً، تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط هبوط جماعي للقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرا 16.86 نقطة ليصل إلى مستوى 6112.98 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 7.32 نقطة ليصل إلى مستوى 6801.48 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% خاسراً 37.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4749.37 نقطة.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.38% ليخسر المؤشر الرئيسي 39.62 نقطة ويهوي إلى مستوى 10342.12 نقطة. كما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي بنسبة 0.03% خاسرا 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1591.58 نقطة.