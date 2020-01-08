توقعات "الأهلي كابيتال" لنتائج الشركات السعودية بالربع الرابع

أصدرت شركة "الأهلي كابيتال" توقعاتها لأرباح الربع الرابع 2019 للشركات التي تقوم بتغطيتها ومراجعة نتائجها المالية والمدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وتوقعت "الأهلي كابيتال" أن تحقق شركة "سابك" أرباحًا بحوالي ملياري ريال خلال الربع الرابع 2019، بتراجع سنوي 38% وزيادة فصلية بنسبة 139%.

كما توقعت ارتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 2.85 مليار ريال، بارتفاع سنوي 42% وارتفاع فصلي 0.9%.

وجاء ملخص تقديرات نتائج أبرز الشركات من الأهلي كابيتال:

- سابك أرباح بقيمة ملياري ريال

- المجموعة السعودية 120 مليون ريال

- ينساب 220 مليون ريال

- المتقدمة 169 مليون ريال

- التصنيع 46 مليون ريال

- سبكيم 132 مليون ريال

- سافكو 329 مليون ريال

- كيان خسائر 96 مليون ريال

- بتروكيم 157 مليون ريال

- الاتصالات السعودية 2.7 مليار ريال

- موبايلي 71 مليون ريال

- زين 138 مليون ريال

- صافولا 121 مليون ريال

- المراعي 403 ملايين ريال

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