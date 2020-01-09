إغلاق أخضر للمؤشرات الخليجية مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية

عاد اللون الأخضر إلى أسواق المال العالمية والخليجية، اليوم الخميس، بعد التراجعات التي شهدتها عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الإيراني في غارة أميركية.

وتسبب الهجوم في اضطراب الأسواق المالية العالمية في بداية الأمر، حيث أثار مخاوف من صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

لكن الأسواق تنفست الصعداء بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية وإن الولايات المتحدة غير مضطرة للضرورة بالرد عليه.

وفي نهاية تداولات، اليوم الخميس، ارتفع مؤشر السوق السعودية الرئيسي "تاسي" بنسبة 2.73% ليغلق عند 8345.77 نقطة، وسط ارتفاع أسهم أرامكو الذي كان الأنشط اليوم، وصعدت بنسبة 2.34% لتصل إلى 35 ريال سعودي.

وقلص سوق دبي المالي، من مكاسبه الصباحية التي وصلت نسبتها 1.5%، ليغلق عند 2749.26 نقطة مرتفعا بنسبة 1.32%. وظلت أسهم دبي الإسلامي وإعمار العقارية الداعم الرئيسي للسوق بعد صعودهما بنسبة 1.28% و1.5% على التوالي.

وواصل سوق أبوظبي ارتفاعه، ليصعد بنسبة 1.12%، ليغلق عند 5075.69 نقطة. كما واصل أيضا مؤشر السوق الأول الكويتي تحقيق مكاسب، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.85% ليغلق عند 6929.48 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.76% وأغلق عند 1597.33 نقطة. وواصلت البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تجاهلت أمس التراجعات في الأسواق العالمية، وارتفع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.38% ووصل إلى 13729.81 نقطة، بنهاية التداولات.

وجاء هذا الأداء عقب تحسن أداء الأسواق العالمية، إذ قفزت الأسهم اليابانية بأكبر قدر خلال نحو شهر، اليوم، لتعوض جميع الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

اليابان

وزاد المؤشر نيكي 2.31% إلى 23729.87 نقطة، وهي أعلى زيادة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ 13 ديسمبر. وقاد قطاعا التكنولوجيا والسلع غير الأساسية القطاعات الصاعدة، وارتفعت أسهم أومرون كورب لصناعة المكونات الكهربائية وبانداي نامكو هولدنجز لألعاب الفيديو.

وارتفع 217 سهماً على المؤشر نيكي مقابل تراجع ثمانية أسهم اليوم. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.63% إلى 1729.05 نقطة.

أوروبا

ولامست الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا مرتفعة اليوم الخميس، مقتفية أثر مكاسب أوسع نطاقا حققتها الأسهم العالمية. ونالت الدعم من تأكيد الصين على توقيع اتفاق "المرحلة واحد" التجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع القادم مما أدى لانحسار المخاوف المرتبطة بالتجارة.

وقلص مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسبه لتصل نسبة ارتفاعه بعد 4 ساعات من التداول، نحو 0.36%، ليصل إلى 420.01 نقطة، بينما ربحت أسهم ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، 1.17%.

وارتفع سهم بي.إم.دبليو خلال تعاملات اليوم 0.8% ، إذ يقول متعاملون إن إكسان للسمسرة رفعت تصنيف السهم.

أميركا

وأغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة، أمس الأربعاء، بعد تصريحات ترمب، لكن السوق قلصت مكاسبها بشدة أواخر الجلسة إثر تقارير عن انفجارات في بغداد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.79 نقطة، بما يعادل 0.57% ليصل إلى 28745.47 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.88 نقطة أو 0.49%، مسجلاً 3253.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.66 نقطة أو 0.67% إلى 9129.24 نقطة.