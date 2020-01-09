مستوى قياسي للأسهم الأميركية وسط تفاؤل اتفاق التجارة

سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة، في بداية تداولات، اليوم الخميس، بعد أن تراجعت الولايات المتحدة وإيران عن أخذ مزيد من الخطوات العسكرية، في حين تدعمت المعنويات الإيجابية بفضل تعزز التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأميركي الصيني.



وجاء أكبر الدعم للمؤشرات الرئيسية من أسهم ألفابت وفيسبوك وأبل وأمازون.كوم ونتفلكس بعد تعليقات إيجابية من شركات سمسرة.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 106.88 نقطة بما يعادل 0.37% ليفتح على 28851.97 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.98 نقطة أو 0.40% مسجلا 3266.03 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 73.03 نقطة أو 0.80% إلى 9202.27 نقطة.