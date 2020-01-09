"أورنج" تدرس طرح عملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا بالبورصة

أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أورنج، اليوم الخميس، أنها تدرس طرحا محتملا لعملياتها المجمعة في الشرق الأوسط وإفريقيا في البورصة، دون تحديد سوق محدد.

وقالت الشركة في بيان "قررت أورنج تجميع كامل عملياتنا الإقليمية في شركة واحدة، أورانج الشرق الأوسط وإفريقيا (أو.إم.إي.إيه)، لتأسيس كيان مستقل وتزويد المجموعة بخيارات نمو متنوعة".

وأضافت: "الطرح العام الأولي للشركة هو أحد تلك السيناريوهات المحتملة، والقرار سيعتمد على عدد من العوامل منها الفرص الاستراتيجية وتوجه السوق، مع القاعدة الرئيسي دوما وهي تسريع نمو هذا النشاط".