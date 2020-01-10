الذهب يهبط وسط ارتفاع الأسهم العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد انخفاضها بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة، حيث حدا انحسار التوترات في الشرق الأوسط بالمستثمرين للعودة إلى الرهانات عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1550.66 دولار للأونصة. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير عندما سجلت 1539.78 دولار أمس الخميس.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1551.60 دولار.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعد تصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومن إيران أشارت إلى تهدئة التوترات العسكرية، حتى مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران.



وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي تريدر، "نرى تقبلا للمخاطرة ودولارا أقوى وأسهما في صعود.



"إلى جانب قول الرئيس الأميركي إن إيران تتراجع، فإن مشروع قانون نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب للحد من السلطات التنفيذية لترمب ضد إيران يقلل الضغط في الشرق الأوسط."



وكان مجلس النواب الأميركي أقر يوم الخميس قرارا لمنع ترمب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3% إلى 2101.81 دولار للأونصة، بعد أن سجل ذروة قياسية 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل مشاكل المعروض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف يونيو حزيران، بصعوده نحو 6% حتى الآن.



وتقدمت الفضة 0.2% إلى 17.93 دولار للأونصة، لكنها بصدد أسوأ أسبوع لها في خمسة أسابيع، في حين زاد البلاتين 0.2% أيضا مسجلا 968.49 دولار.