تدفقات قياسية لصناديق السندات بـ23.2 مليار دولار

قال بنك أوف أميركا اليوم الجمعة إن المستثمرين ضخوا 23.2 مليار دولار في صناديق السندات، وهو مبلغ قياسي، على مدار الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ استأثرت السندات الأعلى جودة بنصيب الأسد من التدفقات في أسبوع شهد تصعيدا حادا في التوترات الإيرانية الأميركية.



وقال بنك أوف أميركا في تقرير يحلل بيانات من إي.بي.إف.آر إن صناديق السندات من الدرجة الاستثمارية استقطبت 14.1 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات على الإطلاق، بينما استقبلت السندات البلدية 2.3 مليار دولار.



وأثار التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني صعودا في أسعار النفط وأدى إلى أكبر تدفق على صناديق الموارد في عامين، إذ استقطبت صناديق الطاقة 300 مليون دولار.



وفي الوقت نفسه، خسرت صناديق الأسهم 500 مليون دولار. وعانت الأسهم الأوروبية من أكبر نزوح في 14 أسبوعا وبقيمة بلغت 1.7 مليار دولار.