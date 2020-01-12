سهم أرامكو يغلق عند 34.8 ريال بعد انتهاء الاستقرار السعري

توقع عبدالله الحامد، رئيس المشورة الاستثمارية في GIB Capital، أن ينصب تركيز المستثمرين في سهم أرامكو السعودية، على التوزيعات القوية المقبلة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط.

وقال الحامد في مقابلة مع "العربية" إن الطلب العالي من المؤسسات الاستثمارية على سهم أرامكو، يعزز مكانة السهم، بجانب الكميات المنتجة من النفط، وارتفاع الأسعار، فإن "كثيراً من الناس لديهم الرغبة في التوزيعات ومكافأة 10% أسهم مجانية المرتقبة في أول شهر مايو المقبل".

وقلص سهم أرامكو خسائره في جلسة اليوم الأحد من 1% إلى 0.57% عند نهاية الجلسة ليغلق عند 34.8 ريال بتداولات إجمالية على السهم بلغت قيمتها 706.7 مليون ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً بنسبة 0.3%، وبمقدار 25.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7371.13 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.

يأتي هذا الأداء عقب إعلان شركة أرامكو، اليوم، عن تسلمها إشعارا إلحاقيا من شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر "أسهم خيار الشراء" بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم خيار شراء "خيار الشراء".

وأوضحت الشركة أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال (أي ما يعادل 29.4 مليار دولار).

يشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 تعرف بـ"مدة الاستقرار السعري" لسهم شركة أرامكو السعودية.

وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

ومنح مدير الاستقرار السعري "غولدمان ساكس العربية السعودية" خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي.