"تعليم ريت" يوزع أرباحاً بـ8.1 مليون ريال للربع الرابع

أعلنت شركة "السعودي الفرنسي كابيتال" توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "تعليم ريت" بنسبة 1.6% (ما يعادل 0.16 ريال للوحدة) عن الربع الرابع 2019 (الفترة من 1 أكتوبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2019).

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن نسبة التوزيع تبلغ 1.54 % من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2019.

وأشارت إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 8,160,000 ريال سعودي، وستكون التوزيعات النقدية على أساس 51,000,000 وحدة قائمة.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ يوم الأربعاء 20/05/1441هـ الموافق 15/01/2020، (نهاية يوم التداول بتاريخ 18/05/1441هـ الموافق 13/01/2020م).

ولفتت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.