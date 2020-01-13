الجنيه المصري يستهل 2020 بمكاسب قوية مقابل الدولار

واصل الجنيه المصري ارتفاعه مقابل الدولار الأميركي أمس، ليسجل مستوى 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، وذلك وفقا للسعر الرسمي بالبنك المركزي المصري، وهو ما أرجعه محللون إلى استمرار التدفقات المالية من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي بنهاية تعاملات أمس، في 5 بنوك ليكسر حاجز الـ 16 جنيهاً نزولاً بسعر البيع، وذلك للمرة الأولى منذ 28 فبراير من العام 2018.

موضوع يهمك توقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيكونومي بلس" انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال عام 2020، ليتداول بين 15.5 و16... توقعات بصعود الجنيه المصري وهبوط الفائدة وأسعار السلع في 2020 اقتصاد

وصعد سعر صرف الجنيه المصري في بنوك المصري الخليجي، والبنك التجاري الدولي، وكريدي أغريكول، والبنك العربي الإفريقي بحوالي 4 إلى 5 قروش للبيع، مسجلاً مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في المصرف المتحد بنحو 5 قروش للبيع، ليصل إلى مستوى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وسجلت الورقة الأميركية الخضراء في بنكي مصر والأهلي مستوى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وكان استطلاع حديث لموقع "إيكونومي بلس"، قد توقع انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام الحالي، ليتداول بين 15.5 و16 جنيهًا، على أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة وبنسبة تصل إلى 2% على مدار العام 2020.

وتوقع الاستطلاع أن تزداد قوة الجنيه ليرفع من إجمالي مكاسبه أمام الدولار الأميركي، والتي بلغت خلال العام الماضي أكثر من 10.5%.

وذكر 47% من المشاركين في الاستطلاع، أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار سيتراوح خلال العام 2020 بين 15.51 جنيه و16 جنيهًا، بينما ذهبت توقعات 30% من المشاركين إلى أن تزداد قوة الجنيه خلال العام الحالي لينخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 15.5 جنيه.

فيما توقع 16% من المتابعين الذين شاركوا في الاستطلاع، أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي ما بين 16.01 و16.5 جنيه خلال العام الحالي. بينما توقع 4% فقط أن يرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لما بين 16.5 و17 جنيهاً.

تأتي التوقعات القوية بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 2020، مستندة إلى الأداء القوي للعملة المحلية العام الماضي، وسط زيادة ملحوظة في موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، هذا إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية.