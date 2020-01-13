الذهب ينخفض مع مكاسب الأسهم الآسيوية قبل توقيع اتفاق التجارة 

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1553.93 دولار أميركي للأونصة في التعاملات الصباحية، ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1555.80 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق المرحلة واحد في البيت الأبيض المقرر يوم الأربعاء.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، يوم الأحد، إن التزامات الصين في اتفاق المرحلة واحد التجاري لم تتغير خلال عملية الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا وستُعلن هذا الأسبوع.

وساهم في تهدئة المخاوف أكثر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يوم السبت الماضي، ذكر أن واشنطن وبكين اتفقتا على إجراء محادثات نصف سنوية بهدف دفع الإصلاحات في البلدين وحل الخلافات.

وارتفعت أسعار الذهب 18% العام الماضي على خلفية النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم الذي استمر طويلا. وصعد الدولار قبل التوقيع مما يزيد تكلفة الذهب للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.1% إلى 2114.62 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.4% إلى 18.02 دولار وهبط البلاتين 0.5% إلى 973.51 دولار.