رئيسة هونغ كونغ التنفيذية: مركزنا المالي لم يتأثر بالاحتجاجات

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، اليوم الاثنين، إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على مدى شهور في تلك المدينة التي تحكمها الصين لم تقوض وضعها كمركز مالي عالمي.

وتصاعدت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو بسبب مشروع قانون تم سحبه بعد ذلك كان سيسمح بتسليم المطلوبين للعدالة للصين حيث يسيطر الحزب الشيوعي على المحاكم. واتسع نطاق الاحتجاجات فيما بعد ليشمل مطالب مثل حق الانتخاب العام.

وقالت لام في افتتاح منتدى مالي إقليمي إن النظام المالي للمدينة ما زال مستقرا بفضل الدروس التي تم تعلمها من الأزمة المالية الآسيوية.

وأضافت أن "قوة المدينة وقدرتها على التكيف تماما مثل أنظمتنا المالية لم تتقوض على الرغم من حقيقة أننا واجهنا اضطرابات اجتماعية وتحديات ضخمة".

وقالت إنها واثقة من أن المدينة ستتجاوز كل الخلافات وتحقق ما تصبو إليه من مجتمع موحد واقتصاد "مزدهر".