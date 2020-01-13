قبيل اتفاق التجارة..اليوان الصيني يقود مكاسب العملات

قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي للعملات التي تتأثر بالتجارة، اليوم الاثنين، فيما عوض الدولار الأسترالي بعض الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع قرب التوقيع على اتفاق أولي للتجارة بين الصين الولايات المتحدة ما عزز المعنويات.

ويُعد اتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، الذي يُوقع في البيت الابيض يوم الأربعاء، خطوة أولى تجاه إنهاء النزاع التجاري المدمر الدائر منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعكس تعافي الين، الذي سجل أدنى مستوياته في عدة أعوام في سبتمبر/أيلول، تنامي ثقة المستثمرين باجتياز أسوأ مراحل حرب التجارة.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيجري توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير/كانون... ترمب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين في 15 يناير اقتصاد

وتجاوز اليوان في التعاملات الخارجية 6.9 مقابل الدولار ليسجل مستوى مرتفعا جديدا في 5 أشهر ونصف، عند 6.8944 مقابل الدولار مرتفعا 0.3% مقابل العملة الأميركية خلال اليوم.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي نالت منه مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في البلاد، 0.3% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6919 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2% لأعلى مستوى منذ يوم الخميس 0.6650 دولار.



في حين، نزلت العملة اليابانية 0.1% إلى 109.65 ين للدولار مقتربة من أقل مستوى في 7 أشهر، وهبطت 0.6% لأدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الوون الكوري الشديد التأثر بالتجارة. وقلصت عطلة في اليابان حجم التداولات ككل.



ونزل الجنيه الاسترليني إلى 1.2995 دولار ومقابل اليورو إلى 85.62 بنس. بينما استمر اليورو في نطاق 1.1125 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% إلى 97.417.