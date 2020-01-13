توقعات "جريئة" من ساويرس للعقارات في مصر

قال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، إن تأخر صدور قانون التعدين يعطل فرص التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر، إلا أنه توقع استقرار الذهب عند الحدود الحالية في عام 2020.

وبخصوص القطاع العقاري قال "ساويرس" في حديث لـ"العربية" إن الشركات لا تزال تتجنب الاستثمار في العقارات المتوسطة والمنخفضة السعر، رغم وجود طلب كبير على هذه الشريحة من العقارات.

وأضاف "المجال العقاري واعد في مصر والمعروض يغطي 10% فقط من الطلب. هناك طلب كبير على الوحدات منخفضة السعر ولكن لا يوجد شركات عقارية ترغب الدخول بالاستثمار في هذه الفئة لمحدودي الدخل، ولكن بالنسبة للطبقة المتوسطة والمرتفعة الطلب أعلى من المعروض. القطاع العقاري يعمل على دعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل من شركات المقاولات، الحديد والإسمنت".

وأضاف ساويرس أن استثمارات "أورا كابيتال" العقارية تتجاوز 5 مليارات دولار حالياً على أقل تقدير.

وفيما يتعلق بالتوتر في منطقة الشر الأوسط قال ساويرس إن التوترات الجيوسياسية تؤثرعلى المنطقة بأكملها، مضيفا أن المنطقة العربية لديها فرصة كبيرة في توطين الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة.

وأضاف ساويرس أن التوتر الأميركي الإيراني يؤثر على العالم كله خاصة بالنسبة لأسعار النفط.