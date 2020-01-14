مصادر: "سليمان الحبيب" تطرح 15% من أسهمها فبراير المقبل

تعتزم مجموعة سليمان الحبيب، التي تعد من أكبر شركات الرعاية الصحية في السعودية، طرح أسهمها في سوق التداول السعودية، شهر فبراير، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الطرح سيكون بمثابة اختبار لشهية المستثمرين بعد طرح أسهم شركة أرامكو الذي يعد الأكبر في العالم خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقامت المجموعة السعودية بتعيين جدوى للاستثمار والرياض المالية كمستشاريين للطرح، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.

وحصلت الشركة، التي تدير مجموعة من المستشفيات، في سبتمبر الماضي، على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح حصة تمثل 15% من رأسمال الشركة.

ويعتبر هذا الطرح هو الأول خلال العام الجاري، وأول طرح أيضا بعد طرح شركة أرامكو التي جمعت خلالها الشركة نحو 29 مليار دولار في ديسمبر.

وتدير الشركة نحو 14 مستشفى على الأقل في السعودية، والإمارات والبحرين.