"أرامكو" يصعد لـ 34.85 ريال برابع جلسة رابحة لسوق السعودية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعاً 0.4%، ليكسب 33.67 نقطة، ويغلق عند مستوى 8474.81 نقطة بتداولات فاقت قيمتها 4.5 مليار ريال، وحجم تداول 206.9 مليون سهم.

وصعد سهم أرامكو السعودية 0.29% بزيادة 0.1 ريال ليغلق عند 34.85 ريال للسهم، بتداولات إجمالية بجلسة اليوم بلغت قيمتها 357.3 مليون ريال وحجم تداول 10.3 مليون سهم.

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وقال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، في مقابلة مع "العربية" إن قطاع المصارف في سوق الأسهم السعودية، هو الأفضل في فرص تحقيق النمو الإيجابي، ولو كان ذلك النمو طفيفاً في العام الماضي، بسبب ضغوط الفائدة العالمية، وربما نسمع عن خفض الفائدة مجددا العام الحالي.

وأشار أبوجامع إلى أهمية النمو الكبير في قروض القطاع العقاري في السعودية للأفراد والشركات، ونمو إقراض البنوك الكبيرة، ومع وجود مخصصات كبيرة في العام الماضي، ستعطي دافعاً للبنوك في تحقيق نتائج أكبر في العام الحالي.

ووصف عزم مجموعة سليمان الحبيب، التي تعد من أكبر شركات الرعاية الصحية في السعودية، طرح حصة من أسهمها في سوق التداول السعودية، بأنه سيكون بمثابة اختبار لشهية المستثمرين بعد طرح أسهم شركة أرامكو الذي يعد الأكبر في العالم خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال إن مجموعة سليمان الحبيب التي تعد الأكبر من نوعها في المملكة، والتي تدير مجموعة من المستشفيات، كانت قد حصلت في سبتمبر الماضي، على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح حصة تمثل 15% من رأسمال الشركة، مؤكداً أن الموافقة على اكتتاب "سليمان الحبيب" قبل "أرامكو" لكن الزخم الكبير لطرح أرامكو تسبب في تأجيل طرح سليمان الحبيب فلا يمكن المنافسة مع ذلك الطرح العالمي الضخم لأرامكو.

وأشار إلى أن تقييم الشركة التي تدير نحو 14 مستشفى على الأقل في السعودية، والإمارات والبحرين، يتطلب النظر إلى مذكرة الطرح التي لم تصدر بعد، واصفاً "سليمان الحبيب" بأنها شركة ضخمة وربما تستحوذ على أكبر حصة سوقية في القطاع الصحي السعودي.

وتحدث عن صناديق العقار المتداولة "ريت" في سوق الأسهم السعودية، التي وصفها بأن أحدها هبط في أرباحه، بعائدات تقل 2% في حين أن بعض الصناديق الأخرى تمنح عائداً جيداً يصل إلى 9% لكن البيانات تشير إلى عائد بوجه عام على صناديق الريت بمعدل 7.7% وهذا جداً إيجابي.

ونصح أبوجامع المسثمرين في صناديق العقار المتداولة، النظر بتمعّن أكثر في مكونات الصندوق لاسيما مع التحديات المتوقعة لقطاع تأجير العقارات.