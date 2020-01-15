"هيئة السوق" السعودية تعتمد قواعد وإجراءات مركز "مقاصة"

أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 9 ديسمبر 2019 بالموافقة على قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، وقواعد إجراءات المقاصة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق.

وأوضحت أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية تهدف إلى تفعيل دور مقاصة كطرف نظير مركزي في السوق المالية السعودية وتنظيم مسؤوليات أعضاء المقاصة، بالإضافة إلى علاقة وحقوق والتزامات أعضاء المقاصة مع عملائهم، مما يساهم في تطوير خدمات المقاصة وفقاً للممارسات الدولية ذات العلاقة والتي ستساهم في تعزيز استقرار السوق والحد من مخاطر ما بعد التداول، ودعم توسع السوق المالية السعودية في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أمس، قراره بالترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.

وتعد شركة "مقاصة" الجهة الأولى المصرح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.

ويأتي ترخيص "مقاصة" كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية المقرر إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، كما يساهم تأهيل مقاصة في خفض متطلبات رأس المال لأعضاء مقاصة.

ويأتي تأسيس "مقاصة" ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعزز من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية ويساهم في الحد من مخاطر الطرف المقابل، وفقاً للممارسات الدولية.

وكان مجلس الهيئة قد أصدر الأسبوع الماضي، قراره الخاص باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.