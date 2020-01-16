تراجع الذهب مع زيادة شهية المخاطرة بدعم الاتفاق التجاري

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما زاد التفاؤل بخصوص اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة على الرغم من استمرار مخاوف تتعلق بالرسوم وقضايا أساسية لم تحل بعد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى في نحو عامين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1552.22 دولار للأونصة بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1552.60 دولار.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة 1 التجاري المنتظر، أمس الأربعاء، لينزعا فتيل نزاع مستمر منذ 18 شهرا أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.

ومما فرض المزيد من الضغط على أسعار الذهب أن صعدت الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية اليوم الخميس مع ترحيب المستثمرين بالاتفاق التجاري.

وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2270 دولارا للأونصة بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2288.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1013.82 دولار بعدما وصل لأعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2018 في وقت سابق عند 1027.44 دولار.

ونزلت الفضة 0.6% إلى 17.88 دولار للأونصة.