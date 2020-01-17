مصلحة الدولة للنقد الأجنبي: الصين ستعزز مرونة اليوان

قالت متحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، اليوم الجمعة، إن الصين ستجري تحسينا على نظام اليوان وتعزز مرونة العملة.



وقالت وانغ تشون يينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن من المتوقع أن يظل ميزان المعاملات الجارية يسجل فائضا محدودا هذا العام، وإن سوق الصرف الأجنبي ستظل مستقرة ومتوازنة بوجه عام.

وفي سياق متصل، قال نينغ جي تشه رئيس المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الجمعة، إن بكين ستُبقي على سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020، وإنها ستتخذ المزيد من إجراءات الدعم مع مواجهة الاقتصاد ضغوطا نزولية.

وقال نينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن الصين لا تسعى عن عمد لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وإن من الطبيعي أن يتلقب نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي تصريحات نينغ بعد بيانات رسمية أظهرت اليوم الجمعة نمو اقتصاد الصين 6.1% في 2019، وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما على الرغم من أنها ما زالت تقع ضمن المستهدف الحكومي الذي يتراوح بين 6 و6.5%.