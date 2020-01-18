الأسهم الأميركية تعود لتسجيل الارتفاعات القياسية

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة جديدة، الجمعة، بعد بيانات قوية لسوق المساكن في أميركا ودلائل على مرونة في الاقتصاد الصيني أثارت آمالا بتعافي النمو العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 49.44 نقطة، أو 0.17 %، إلى 29347.08 نقطة بينما أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 12.81 نقطة، أو 0.39 %، عند 3329.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 31.81 نقطة، أو 0.34%، ليغلق عند 9388.94 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 2.29 %وستاندرد اند بورز 1.96% وداو جونز 1.82%.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز أكبر مكاسبهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير في أغسطس آب 2019.