البنوك تتصدر القطاعات الأكثر نشاطاً بالبورصة المصرية

تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تشير بيانات البورصة المصرية إلى أنه تم التداول على 18.6 مليون ورقة مالية بقطاع البنوك بقيمة إجمالية بلغت نحو 962.8 مليون جنيه.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية من حيث القطاعات الأكثر نشاطاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بحجم تداول بلغ نحو 317.5 مليون ورقة، بقيمة 700.4 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 189.3 مليون ورقة بقيمة 466.4 مليون جنيه، تلاه في المركز الرابع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 46.4 مليون ورقة بقيمة 244.7 مليون جنيه، ثم جاء قطاع السياحة والترفيه في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 23.1 مليون ورقة بقيمة 242.6 مليون جنيه.

وحل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز السادس بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 235.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية في المركز السابع بحجم تداول بلغ 38 مليون ورقة منفذة بقيمة 231 مليون جنيه.

وفي المركز الثامن جاء قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 45.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 183.4 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز التاسع بحجم تداول 30 مليون ورقة منفذة بقيمة 66.1 مليون جنيه.

وفي المركز العاشر جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 64.4 مليون جنيه.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.82%. وصعد رأس المال السوقى لأسهم المؤشر الرئيسي إلى 394.7 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.5%، وقفز رأس المال لأسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 205.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 1.9%.

على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13824.16 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 535.82 نقطة. أيضاً ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1390.77 نقطة.