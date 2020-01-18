كم بلغت حصة العرب والأجانب بتداولات البورصة المصرية؟

تشير البيانات الأسبوعية للبورصة المصرية، إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على نحو 64.2% من إجمالي التداولات التي شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

كما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نحو 25.6% من إجمالي التداولات، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 10.1% من إجمالي التداولات التي تمت خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، سجل المستثمرون الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 151.7 مليون جنيه، بينما سجل المتعاملون العرب صافى بيع بقيمة 87.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

لكن منذ بداية العام الجاري، فقد سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي بيع بلغ نحو 161.5 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بلغ نحو 151 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 65.3% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل المستثمرون الأجانب ما نسبته 25.5% وسجل المتعاملون العرب نحو 9.2%.

على صعيد حركة التداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 12.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليار ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت نحو 13.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وفي بورصة النيل، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.6 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 32.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.44%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة المصرية بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بحجم تداول 339.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 46.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 667.6 مليون جنيه، بحجم تداول 320.8 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37.9 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بالمؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" نحو 3 مليارات جنيه بحجم تداول 660.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84.1 ألف عملية.