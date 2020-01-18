لماذا صعدت أسهم أوروبا لأعلى مستوياتها التاريخية؟

سجلت الأسهم الأوروبية إغلاقا قياسيا مرتفعا بعد أن تحدث مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فيل هوجان بنبرة إيجابية عن محادثات مع واشنطن وبدعم من تفاؤل أثارته دلائل على متانة الاقتصاد الصيني.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% مسجلا مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا عند 424.90 نقطة وأفضل أداء أسبوعي منذ 20 ديسمبر/كانون الأول.

وقال هوجان إنه تبادل وجهات نظر إيجابية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن، وشدد على رغبة بروكسل في التفاوض على حلول لعدد من النزاعات التجارية المفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وزاد الاجتماع من أجواء التفاؤل التي أثارها توقيع الولايات المتحدة والصين على اتفاق تجاري مؤقت في وقت سابق هذا الأسبوع.

ومما دعم أيضا الإقبال على المخاطرة، مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني بعد رقم جاء متماشيا مع التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي وبيانات قوية للإنتاج الصناعي، بينما يبدو أن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيرتفع في 2020.

وصعد مؤشر أسهم شركات التعدين الأوروبية الشديد التأثر بالتجارة 2%، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ أوائل ديسمبر كانون الأول مع ارتفاع سهم بي.إتش.بي، أكبر شركة للتعدين في العالم والمورد الرئيسي للصين، 2.3%.

وربحت الأسهم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 0.7%، إذ جاء أغلب الصعود من أسهم شركات التكنولوجيا. وستستفيد ألمانيا، التي يعتمد اقتصادها بشدة على التصدير، كثيرا من انحسار التوترات التجارية.