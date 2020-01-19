الأهلي كابيتال: 14.7 مليار ريال مبيعات المراعي في 2020 وقفزة بأرباح إكسترا 2021

قال محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال، محمد طمليه، إن نتائج أعمال شركة المراعي جاءت دون توقعات شركته التي كانت تشير إلى تحقيق الشركة أرباحا قيمتها 400 مليون ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما كانت توقعات محللين آخرين تشير إلى تحقيقها 450 مليون ريال.

وبينما جاءت مبيعات الشركة عند توقعات شركة الأهلي كابيتال، ساهم ضعف هوامش الربح نتيجة زيادة تكلفة المدخلات وتكلفة العمالة في انخفاض أرباح الشركة، وفقا لطمليه.

وتوقع طمليه ارتفاع مبيعات الشركة بحوالي 5% إلى 14.77 مليار ريال العام الجاري، وتحقيق صافي ربح قدره 1.9 مليار بدعم من قطاع الدواجن لدى الشركة.

وأكد أن توقعات شركته قد تتغير عندما يظهر مدى التأثير السلبي لضريبة القيمة المضافة التي جرى فرضها على المشروبات المحلاة.

وأوضح أن شركته توصي بالحياد اتجاه السعر، وتضع سعرا مستهدفا عند 47.7 ريال. وفيما يتعلق بنتائج أعمال شركة "المتحدة للإلكترونيات" اكسترا، قال طميليه إن أرباح الشركة فاقت توقعات الأهلي كابيتال التي حددتها عند 63 مليون ريال خلال الربع الرابع.

وأوضح أن هذا النمو جاء مدفوعا على نحو رئيسي بالتوسع في المحال التجارية، إضافة إلى القروض الاستهلاكية للشركة والتي أثرت إيجابا على المبيعات.

وتوقع أن تنمو أرباح الشركة خلال العام الجاري إلى 210 ملايين ريال، مقارنة بـ 205 ملايين ريال خلال العام الماضي، على أن تنمو الأرباح بصورة كبيرة في 2021 لتصل إلى 250 مليون ريال بدعم من زيادة القروض الاستهلاكية للشركة. وتوقع أن تصل توزيعات الشركة لعام 2019 إلى ريالين، وأن تصل في 2020 إلى 2.2 ريال.

وتابع: "اكسترا من الشركات المفضلة لنا من حيث النمو. والسعر الحالي قريب جدا من السعر العادل للسهم.. ننصح بشركات قطاع التجزئة خلال العام الجاري".