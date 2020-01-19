مؤشر الأسهم السعودية يقاوم ضغوط نتائج الشركات

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة تداولات اليوم الأحد، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ليفقد 10.51 نقطة ويغلق عند مستوى 8449.29 نقطة بتداولات إجمالية بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال، وبحجم 158 مليون سهم.

ويأتي هذا الإغلاق مع مقاومة المؤشر لضغوط ناشئة عن نتائج شركات كبرى جاءت أقل من توقعات المحللين أبرزها اليوم نتائج شركة المراعي.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.72% فاقداً 25 هللة ليغلق عند سعر 34.35 ريال بتداولات إجمالية على السهم بلغت قيمتها 377.1 مليون ريال وبحجم تداول بلغ 10.95 مليون سهم.

وانخفضت أرباح شركة المراعي إلى 1.8 مليار ريال بنهاية عام 2019 بنسبة 9.95% مقارنة بـ2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأغلق سهم المراعي متراجعاً 0.91% ليفقد 45 هللة إلى سعر 49 ريالاً بتداولات إجمالية على السهم بلغت قيمتها 16.99 مليون ريال وبحجم 347.4 مليون سهم.

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وقال خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي في مقابلة مع "العربية" إن نتائج شركة المراعي السعودية، عكست تحديا كبيرا تواجهه الشركة في هوامش الربحية.

وأضاف أن نتائج المراعي تكشف تأثر شركات قطاع إنتاج الأغذية، بعوامل تغير تكاليف المدخلات عليها ومنها تغير تكاليف الأعلاف والأيدي العاملة.

ولاحظ أن نمو الإيرادات في المراعي 6% سنوياً لم يقابلة ارتفاع بهوامش الربح الإجمالي، بل كان النمو ضعيفا جدا، ما يشير إلى أن الارتفاع في التكاليف أعلى من الارتفاع في الإيرادات.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف البيع والتوزيع 9% بجانب زيادة تكاليف التمويل.

ودعا الشركة إلى مراجعة استراتيجيتها في التوسع بالسوق المصري، الذي يحد المنافسة وسيضغط على هوامش ربحية المراعي.

وقال إن قطاع الألبان والعصائر سيواجه مشكلة ضريبة السكر، لكنه اعتبر أن قطاعات أخرى مثل المخبوزات تستطيع أن تقدم فيه الشركة هوامش ربحية أعلى وسيكون مجال المنافسة فيه جيدا.

وذكر الربدي أن قطاع الدواجن رفع إيرادات شركة المراعي بسبب الانفتاح على السوق الكويتي.

وقال إن قطاع إنتاج الأغذية سيواجه مشكلة كبيرة ربما تفضي إلى رفع الأسعار خاصة في مجال العصائر، أو إلى الدخول في حرب أسعار ستؤثر على أداء الشركات في نهاية المطاف.

وحول النتائج المالية لشركة اكسترا، قال الربدي إن توسع الشركة في نشاط البيع عبر الأقساط كان له أثر إيجابي، وهو خيار وميزة تنافسية لهذه الشركة وليست لكل منافسيها في القطاع.

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من جانبه قال محلل أبحاث الأسهم في شركة الأهلي كابيتال، محمد طمليه، إن نتائج أعمال شركة المراعي جاءت دون توقعات شركته التي كانت تشير إلى تحقيق الشركة أرباحا قيمتها 400 مليون ريال سعودي خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما كانت توقعات محللين آخرين تشير إلى تحقيقها 450 مليون ريال.

وبينما جاءت مبيعات الشركة عند توقعات شركة الأهلي كابيتال، ساهم ضعف هوامش الربح نتيجة زيادة تكلفة المدخلات وتكلفة العمالة في انخفاض أرباح الشركة، وفقا لطمليه.

وتوقع طمليه ارتفاع مبيعات الشركة بحوالي 5% إلى 14.77 مليار ريال العام الجاري، وتحقيق صافي ربح قدره 1.9 مليار بدعم من قطاع الدواجن لدى الشركة.

وأكد أن توقعات شركته قد تتغير عندما يظهر مدى التأثير السلبي لضريبة القيمة المضافة التي جرى فرضها على المشروبات المحلاة.

تداولات جلسة اليوم

وفي جلسة سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 على تراجع.

وكانت أسهم شركات جبسكو، والحكير، وإكسترا، وسيسكو، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ساب، وأسمنت تبوك، والتعاونية، والشرقية للتنمية، ومتلايف إيه أي جي العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.98% و 1.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، والإنماء، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسابك، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 127.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7518.56 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1677 صفقة.