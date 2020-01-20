أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق.. لهذه الأسباب

يتحرك الذهب في نطاق ضيق قدره 3 دولارات، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تشجع فيه بيانات اقتصادية أميركية الاستثمار في الأصول مرتفعة المخاطر، بينما يتلقى المعدن الأصفر الدعم من تحوط محدود من المخاطرة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1558.46 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 0.4% تقريبا في الأسبوع الماضي. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1558.40 دولار، بحسب ما ورد في "رويترز".



وفي هذا السياق، قال المحلل لدى إيه.إن.زد دانيال هاينس "يركز المستثمرون بشكل واضح على الآليات في الأجل الأطول، وهو ما يجب أن يكون في صالح الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وتيسير بنوك مركزية للسياسة للمساهمة في دعم النمو وما يلي ذلك من ضعف للدولار".



وأضاف أن الذهب يتلقى الدعم أيضا مع توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له بشأن السياسات في هذا العام والذي ينعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات في العام الماضي قبل أن يقرر في ديسمبر كانون الأول الإبقاء على الأسعار ويشير إلى أن تكاليف الاقتراض لن تنخفض قريبا.



ويشجع انخفاض أسعار الفائدة على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت أحجام التعاملات مع إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة وقبيل بداية العام القمري الصيني الجديد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وصعدت الأسهم الآسيوية إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 20 شهرا، بدعم من استمرار ارتفاع الأسهم العالمية بفضل وول ستريت وبيانات اقتصادية أميركية قوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.8% إلى 2500 دولار للأونصة، بعد أن بلغ المستوى القياسي المرتفع 2537.06 دولار يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة 0.1% إلى 18.02 دولار للأونصة، بينما ربح البلاتين 0.5% إلى 1023.22 نقطة.