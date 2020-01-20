بريطانيا تطرح ثاني إصدار من الصكوك الإسلامية

قال مكتب إدارة الدين في بريطانيا، اليوم الاثنين، إنه يدعو البنوك للمساعدة في بيع ثاني إصدار للبلاد من الصكوك السيادية.

وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر صكوك (سندات) إسلامية في 2014، عندما جمعت 200 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار) من إصدار مدته 5 سنوات بلغت فيه طلبات الاكتتاب 10 أضعاف المعروض بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وتسعى لندن تسعى لأن تصبح أهم سوق عالمية للخدمات المالية، بينما تستعد البلاد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

كما تسعى بريطانيا إلى مراجعة الطريقة التي تعمل بها أجهزة التنظيم المالي في البلاد في إطار مسعى لحماية القدرة التنافسية للقطاع المالي في الوقت الذي تنسحب فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة المالية البريطانية قبل شهور إنها تستجيب لدعوات من الشركات لتنسيق استحداث القواعد الجديدة وإدارة آثار التغييرات التنظيمية من مختلف الهيئات.