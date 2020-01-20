57.7 % نسبة تغطية اكتتاب "الكابلات السعودية".. وطرح الأسهم المتبقية غدا

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الاثنين، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وأشارت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إلى أنه جرى الاكتتاب بعدد 14.4 مليون سهم من الأسهم الجديدة، من إجمالي 25 ألف سهم طرحتهم الشركة أمام المستثمرين، بنسبة تغطية بلغت 57.76%.

وأوضحت أن قمية الأسهم المكتتب فيها بلغت 144.4 مليون ريال سعودي.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل بشرط ألا يقل عن سعر الطرح.

وأوضحت أنه يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأعلنت أن طرح الأسهم المتبقية البالغ عددها نحو 10.6 مليون سهم، تبدأ يوم غد الثلاثاء، حتى يوم بعد غد الأربعاء.