كيف سيتحرك سهم أرامكو حتى العام 2021؟

توقع مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" أن يواصل سهم أرامكو السعودية الصعود على المدى المستقبلي، بما يزيد على تقييمات بنوك الاستثمار العالمية، التي قيمت السهم عند 37 ريالاً.

وقال الرقيب إن "سهم أرامكو سيرتفع عاجلا أم آجلا ومن يفوته شراء السهم في الأسعار الحالية سوف يندم، في المستقبل"، ناصحاً بالاطلاع على التقييم الشامل وفق التقرير الذي أصدرته شركة الراجحي المالية أخيراً حول سهم أرامكو".

وأضاف أن تقرير الراجحي المالية "يعطي عبر 67 صفحة نظرة مستقبيلة لسنتين أو ثلاث سنوات، ويضع تصورا واضحا للمستثمر عن المستقبل المقبل لسهم أرامكو".

كما توقع الرقيب أن يصل سهم أرامكو إلى سعر 40 ريالاً خلال السنة المقبلة أو اللاحقة لها.

وبشأن قطاع البنوك السعودية، قال الرقيب إن هناك "مخصصات كبيرة جدا تضع البنوك أمام تحدٍّ كبير لتحافظ على الربحية".

وأشار إلى "استفادة جميع البنوك من طرح أرامكو ومن الإقراض السكني العالي جداً"، ملاحظاً أن البنوك "تؤجل المخصصات للربع الأخير وحتى شهر ديسمبر وهذا سوف يؤثر على الأرباح".

وعاد الرقيب للتأكيد على تأثير مستهدفات التمويل السكني العالية في العام الحالي، والتي ستدعم الإقراض للقطاع السكني.

أداء الأسهم السعودية

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية جلسة اليوم الثلاثاء منخفضاً 0.29% ليخسر 24.38 نقطة ويقفل عند مستوى 8445.33 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وأغلق سهم أرامكو الجلسة متراجعاً 0.14% إلى 34.55 ريال بتداولات إجمالية على السهم بقيمة 242.5 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 174 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 176 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وميدغلف للتأمين، وولاء، والمستشفى السعودي الألماني، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سيسكو، وشاكر، والحكير، وملكية ريت، وعطاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، التعمير، والإنماء وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، دار الأركان والراجحي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 108.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7465.12 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 433 ألف سهم تقاسمتها 1169 صفقة.