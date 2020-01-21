مخاوف فيروس الصين تهبط بأسهم اليابان.. وشركات الطيران الأكثر تضررا

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، مع سيطرة الخوف على المستثمرين من تفشي فيروس تاجي جديد في الصين بما قد يعطل التحسن الاقتصادي في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.



وتضررت أسهم شركات الطيران والسفر جراء القلق من انتشار العدوى على نطاق أوسع، بينما هرع المستثمرون إلى الشراء في أسهم مصنعي الأقنعة والملابس الواقية، بل حتى كاميرات الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في فحص المسافرين بالمطارات والمواقع الحساسة الأخرى.



وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.91% إلى 23864.56 نقطة لينزل عن ذروة 15 شهرا المسجلة أمس الاثنين، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53% مسجلا 1734.97 نقطة.



وقال كبير المحللين في أوكاسان لإدارة الأصول تاتسوشي ماينو، "اعتقدنا أن الاقتصاد العالمي سيتعافى هذا العام بعد تباطؤ العام الماضي. لكن إذا انتشر المرض في شتى أنحاء الصين، وتأثر الاقتصاد، فقد نضطر للنظر في تغيير ذلك التصور".



بدورها، أوضحت سلطات الصحة الصينية أن الفيروس قادر على الانتقال من شخص لآخر. وأكدت 3 دول أخرى، اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، حالات إصابة بالفعل.



وكانت شركات الطيران هي الأسوأ أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، حيث تراجع مؤشرها 2.5% بفعل المخاوف من تضرر الطلب على السفر جراء وباء.



وانخفضت أسهم أنا هولدنجز 2.2% والخطوط الجوية اليابانية 3%. وهوى سهم إتش.آي.إس للسفر 5.1%، في حين فقد سهم الشركة المشغلة لمطار هانيدا في طوكيو 4.5%.



في المقابل، ارتفعت أسهم أخرى مستفيدة من مخاوف تفشي الفيروس. فقد قفز سهم أزيرث للملابس الواقية 16.2% إلى الحد الأقصى اليومي في حين صعد سهم ايرتك اليابان، المصنعة لمنتجات تنقية الهواء، ثمانية بالمئة.



وزاد سهم شيكيبو، المنتجة لأقنعة الوقاية من الفيروسات، 10.8%، وقفزت أسهم نيبون أفيونيكس، لكاميرات الأشعة تحت الحمراء، 17.1%.