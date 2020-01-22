السعودية تجمع 5 مليارات دولار في إصدار سندات جذب طلبات بـ20 مليار دولار

أكدت وثيقة مصرفية أن السعودية قد أصدرت سندات بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح، لآجال 7 و12 و35 عاماً، وهو أول إصدار سندات يوروبوندز لعام 2020.

وعادت الحكومة السعودية لأسواق السندات، ضمن خطة لاقتراض 32 مليار دولار من الأسواق الدولية هذا العام.

وجمعت السعودية 5 مليارات دولار في إصدار سندات جذب طلبات بـ20 مليار دولار.

وتراوحت العوائد ما بين 2.54%، 2.88%، و3.84% على التوالي.

اللافت أن سندات الـ35 سنة، تصدر لأول مرة وهي الأطول سعودياً.

وكانت السعودية قد أصدرت للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، في يوليو الماضي، بعدما عينت الحكومة السعودية كلا من "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماع مع المستثمرين العالميين، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وحصل، آنذاك، كل من BNP Paribas و Morgan Stanley و Samba على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر، بحسب الوثيقة.

وأصدرت المملكة السندات على شريحتين، لآجال تتراوح بين 8 إلى 20 عاماً.

وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليار دولار في يناير من العام الماضي.