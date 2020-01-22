سامبا المالية تعين 3 بنوك استثمار لطرح سندات دولارية

أعلنت مجموعة سامبا المالية، اليوم الأربعاء، عن عزمها طرح سندات دولارية بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل البالغة قيمته خمسة مليارات دولار أميركي الذي أسسته الشركة في 15 يوليو 2019.

وأضافت في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أن من المتوقع أن يكون طرح السندات بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة بموجب الأحكام التي تحددها الشركة وفقاً لظروف السوق.

وأشارت إلى أنها عينت كلا من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي غروب كمديرين مجتمعين للإصدار المتوقع.

وأوضحت أن قيمة الطرح ستتحدد وفقا لظروف السوق، مشيرا إلى أن السندات ستكون متوسطة الأجل، وتهدف تمويل أغراض الشركة العامة.