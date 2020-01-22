الاتصالات السعودية: أرباح الربع الرابع تتراجع 30.9% و2 مليار ريال توزيعات للمساهمين

قالت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأربعاء، إن أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي تراجعت بنسبة 22.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري، واقترحت الشركة توزيع ملياري ريال على مساهميها عن نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الشركة، التي أرسلتها لسوق المال السعودية "تداول"، أن صافي ربحها خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 2.411 مليار ريال مقارنة بـ 3.106 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 22.4%.

وأشارت الشركة إلى أن صافي ربحها خلال عام 2019 بالكامل بلغ 10.755 مليار ريال، مقارنة بـ 10.78 مليار ريال أرباح عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 0.23%.

وبررت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2019 بمبلغ 695 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 204 ملايين ريال، علماً أنه خلال الربع المماثل من العام السابق تم عكس مبلغ 579 مليون ريال والتي تم تسجيلها ضمن تكلفة الايرادات في ذلك الربع والمتعلقة بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً اعتبارا من بداية يناير 2018 إلى نهاية عام 2018.

وأرجعت الشركة أيضا انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 928 مليون ريال نتيجةً لاستمرار الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية وكذلك الاستثمارات الكبيرة في البرامج والأنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات وارتفاع تكاليف الاستحواذ على عملاء جدد وإطلاق السمة التجارية الجديدة للشركة والشركات التابعة.

وعزت أيضا هذا التراجع إلى تسجيل إجمالي إيرادات ومصاريف أخرى بمبلغ 55 مليون ريال مقارنة بمبلغ 157 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ونتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداء من الأول من يناير 2019، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب للربع الحالي إيجابا بمبلغ 209 مليون ريال، وفقا للشركة.

وفي بيان منفصل، قالت الشركة إنها تعتزم توزيع نحو ملياري ريال عالى مساهميها عن أرباح الربع الرابع عام 2019. وأضافت الشركة أنه سيتم توزيع المبلغ على ملياري سهم لتصل ربحية السهم إلى ريال واحد.

وأوضحت أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين ستكون لمالكي الأسهم المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وأوضحت أنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. أما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.