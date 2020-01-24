بورصة مصر تعاود النزيف الأسبوعي وتخسر 4.5 مليار جنيه

عادت البورصة المصرية إلى النزيف الأسبوعي مع استمرار عمليات البيع العشوائي بسبب التوترات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية والعربية على خلفة التوترات التي تضرب المنطقة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تدولات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.64%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 701.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 697.2 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% بعدما فقد نحو 131 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متراجعاً من مستوى 13824 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13639 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.49% فاقداً نحو 8 نقاط بعدما انخفض من مستوى 503 نقاط في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي، إلى مستوى 502 نقطة في الوقت الحالي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 0.5% فاقداً نحو 8 نقاط بعدما انخفض من مستوى 1390 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1383 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وأمس، أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم، وضمت القائمة 57 شركة وفقاً على أسعار إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد تعاملات جلسة أمس الخميس، فقد أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على تباين في أداء مؤشراتها، وسط عمليات غلب عليها الشراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، في حين مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.17%، في حين ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.52%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.41%، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 467 مليون جنيه تقريباً، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، حيث صعد 93 سهما من إجمالي 169 سهماً تم التداول عليهم، بينما هبط 41 سهما واستقرت أسعار 35 سهما دون تغيير عند أسعارها السابقة.