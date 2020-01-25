أونصة الذهب تسجل ذروة أسبوعين.. لهذا السبب

قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين، الجمعة، حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

والمعدن مرتفع بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع 0.4% إلى 1571.90 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، "السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8% في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في 5 أسابيع وبنحو 2.6%.

وصعد البلاتين 0.4% مسجلا 1005.95 دولار للأوقية، لكنه يظل منخفضا 1.3% للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8% إلى 18.11 دولار للأوقية، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6%.