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أونصة الذهب تسجل ذروة أسبوعين.. لهذا السبب

المصدر: نيويورك - رويترز
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قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين، الجمعة، حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

والمعدن مرتفع بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع 0.4% إلى 1571.90 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في تي.دي للأوراق المالية، "السوق بأسرها انتقلت إلى وضع اللامخاطرة".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.8% في المعاملات الفورية إلى 2417.10 دولار للأوقية، بعد أن فقد أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. ويتجه المعدن لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في 5 أسابيع وبنحو 2.6%.

وصعد البلاتين 0.4% مسجلا 1005.95 دولار للأوقية، لكنه يظل منخفضا 1.3% للأسبوع.

وتقدمت الفضة 1.8% إلى 18.11 دولار للأوقية، وبمكسب أسبوعي نحو 0.6%.

كلمات دالّة

#الذهب, #أونصة

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