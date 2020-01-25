فيروس الصين يكبد الأسهم الأميركية خسائر قوية

تراجعت الأسهم الأميركية وسط عمليات بيع واسعة النطاق، الجمعة، بسبب المخاوف الناشئة عن انتشار الفيروس المسمى "كورونا الجديد" في مدن صينية.

وتحاشى المستثمرون الأسهم بفعل المخاوف المتنامية من مدى انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين.

وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أشهر.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.36 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 28989.73 نقطة.

وفقد ستاندرد اند بورز 30.09 نقطة أو 0.90%، مسجلاً 3295.45 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 87.57 نقطة أو 0.93% إلى 9314.91 نقطة.