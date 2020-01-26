بنك الجزيرة يقترح توزيع 246 مليون ريال عن أرباح النصف الثاني 

أعلن بنك الجزيرة، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2019، بقيمة 246 مليون ريال سعودي، غير شاملة للزكاة وضريبة الدخل.

وأوضح البنك، في إفصاح لسوق المال السعودية "تداول"، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 820 مليون سهم، لتصل حصة السهم من الأرباح بعد خصم الزكاة نحو 30 هللة.

وأشار البنك إلى أن أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية للمساهمين المستحقين بما مقداره 246 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2019، اعتباراً من تاريخ 26 أغسطس 2019، بواقع 0.3 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم.

ويبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين لعام 2019 نحو 492 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم.