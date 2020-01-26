هل تستحوذ "الاتصالات السعودية" على حصة في فودافون مصر؟

لم تصدر شركة الاتصالات السعودية للآن ردا رسميا على ما يتردد حول وجود مفاوضات لشراء حصص في شركة فودافون مصر.

كانت أنباء قد ترددت نقلا عن مصادر بوجود مفاوضات تجريها شركة الاتصالات السعودية stc مع شركة فودافون العالمية لشراء حصتها فى فرع الشركة بمصر والبالغة نحو 55% من أسهم الشركة.

وفي تعاملات اليوم الأحد، تراجع سهم الاتصالات السعودية بنسبة 0.32% إلى 92.9 ريال.

وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من شركة فودافون مصر، فيما تمتلك الباقي شركة فودافون العالمية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان نشر اليوم على موقع البورصة المصرية، إنها لم تتلق أية عروض أو مخاطبات بشأن بيع حصتها في شركة فودافون مصر في الوقت الحالي.

وأضافت أنها ليس لديها نية للتصرف في حصتها في شركة فودافون مصر.

بيان شركة الاتصالات المصرية جاء بعد قيام إدارة البورصة بوقف التداول عليه بعد ارتفاعه يوم الخميس بدعم من أنباء مناقشات استحواذ stc على فودافون مصر.

وسائل إعلامية نقلت عن مصادر بقطاع الاتصالات أنه لا توجد حتى الآن مباحثات رسمية تتعلق بقيام شركة الاتصالات السعودية STC بشراء حصص في فودافون مصر.

من جانبه، قال مسئول بارز في فودافون مصر رداً على الأمر "لا تعليق من جانب" فودافون مصر، وأن شركته معنية بإدارة الشركة في مصر، أما الملكية وحصص حاملي الاسهم فيرجع إلى "فودافون العالمية".